القيمة السوقية للعملات المشفرة ترتفع 60 مليار دولار في 24ساعة

2021/01/25 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بحوالي 60 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود البيتكوين أعلى 34 ألفاً.

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