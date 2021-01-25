أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع ترقب تطورات حزمة التحفيز

2021/01/25 | 16:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع آمال التحفيز المالي، وضعف الدولار.

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