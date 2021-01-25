رسميًا.. تشيلسي يُعلن إقالة لامبارد

2021/01/25 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن نادي تشيلسي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، فرانك لامبارد، من منصبه في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني.

وذكر النادي في بيان ترجمته وكالة/ المعلومة/ أن “نادي تشيلسي لكرة القدم انفصل اليوم عن مدربه، فرانك لامبارد، لقد كان قرارًا صعبًا للغاية، لم يكن سهلًا على المالك (رومان أبراموفيتش أو مجلس إدارته)”.

واضاف “نحن ممتنون لفرانك لما حققه في فترة تواجده كمدرب لنادي تشيلسي، ومع ذلك، فإن النتائج والأداء في الفترة الماضية لم يلبي طموحات النادي، مما أدى إلى احتلال ترتيب متأخر في منتصف الدوري دون وجود أي بادرة أمل في تحسين الوضع”.

وتابع “لا يمكن أن يكون هناك وقت مناسب للتخلي عن أحد أساطير النادي مثل فرانك لامبارد، ولكن بعد دراسة مطولة، تبين أن الفريق في حاجة إلى تغيير لمحاولة العودة إلى المسار الصحيح”.

وتشير التقارير الى ان المدرب الالماني توماس توخيل هو الاقرب لتولي تدريب الفريق.



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