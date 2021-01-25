2021/01/25 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز انفجار عنيف، اليوم الاثنين، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال وسائل اعلام مختلفة، إن “عبوة ناسفة انفجرت بسوق شعبي في منطقة انماء بالمنصورة، الطريق الذي يربط مديرية البريقا بالمنصورة، وهو نفس الطريق الذي يؤدي إلى مقر قيادة التحالف العربي بعدن”.

وأضافت أن “الانفجار لم يسفر حتى الآن عن أي إصابات”.

التالي

منذ 4 ساعات

النواب الأمريكي يقدم لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ اليوم

منذ 6 ساعات

إيران تطلب من إندونيسيا معلومات عن احتجاز ناقلة نفط

منذ 22 ساعة

التلفزيون الإيراني: إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط إيرانية

منذ يوم واحد

سلطنة عمان تمدد إغلاق المنافذ البرّية

منذ يوم واحد

اعادة تعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي

منذ يومين

السفير الأمريكي في إسرائيل يحذر من قرار محتمل لبايدن سيقوض اتفاقات التطبيع

منذ يومين

دولة اوربية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات وحصيلة غير مسبوقة للوفيات بكورونا

منذ يومين

إصابة 100 من حرس حفل تنصيب بايدن بكورونا

منذ يومين

تحقيقات بريطانية على صلة بانفجار بيروت

منذ 3 أيام

ألمانيا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عنيف يهز العاصمة عدن في اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عنيف يهز العاصمة عدن في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).