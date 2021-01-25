نائب يطالب بكشف اسمي منفذي تفجيري الطيران

2021/01/25 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الاثنين، الجهات الاستخبارية الى الكشف عن اسمي منفذي تفجيري ساحة الطيران في بغداد، فيما طالب الأجهزة الاستخبارية بتوخي الدقة في مثل هكذا معلومات.

وقال الشمري في تصريح صحافي، ان “رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية أشار في تصريحات اعلامية الى تزويد احدى الجهات الاستخبارية له بمعلومات تشير الى ان منفذي تفجيري ساحة الطيران هما من محافظة نينوى”، مبينا “اننا كممثلين للمحافظة فعلينا الاطلاع على اسمي هذين الارهابيين بحال كانت المعلومات صحيحة لعدة اعتبارات اولها ان اهل نينوى لا يقبلون في بقاء هؤلاء المجرمين بينهم بعد تلك السنين المظلمة التي عاشوها في ظلم وبطش تلك الجماعات الارهابية”.

واضاف الشمري، ان “الاعتبار الثاني يتعلق بحساسية هذا الامر على اعتبار ان الجريمة كانت بشعة ويندى لها جبين الانسانية كونها استهدفت الفقراء الباحثين عن رزق عوائلهم”، مؤكدا “كممثلين لمحافظة نينوى فاننا ندعو الجهة الاستخبارية التي زودت رئيس اللجنة بالمعلومات ان تعلن عن اسماء وعناوين منفذي هذه الجريمة البشعة وان يتم توخي الدقة في هكذا معلومات حساسة وبشكل غير مستعجل ودقيق”.

وكان رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية محمد رضا الحيدر، قال في تصريحات صحفية الأحد 24 كانون الثاني 2021 ، ان من فجرا نفسيهما في ساحة الطيران هما عراقيان من الموصل.

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