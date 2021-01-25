صالح يؤكد الحاجة لمواصلة الحرب على الإرهاب وترسيخ سيادة القانون

2021/01/25 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

الاثنين، الحاجة إلى مواصلة الحرب على

الإرهاب وترسيخ سيادة القانون، فيما

أشار إلى ضرورة حماية النسيج الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في

بيان تلقته وكالة نو

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