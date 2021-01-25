مسعود بارزاني: إقليم كردستان يرغب في التوصل إلى حل مع بغداد

2021/01/25 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر مسعود بارزاني رئيس الحزب

الديمقراطي الكردستاني، اليوم

الاثنين، لمجموعة من الدبلوماسيين

العرب عن رغبة اقليم كردستان في التوصل

الى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية .

واكد بارزاني خلال استقباله للقنصل

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