خصومات بمطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

2021/01/25 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء لكن دون أن تغلق أبوابها.

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