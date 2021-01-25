مانك Mank- فيلم للمخرج ديفيد فينشر، رؤية ومتعة بصرية بالاسود والابيض غني بالأداء - سمير حنا خمورو

2021/01/25 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو مانك Mank" فيلم للمخرج ديفيد فينشر، رؤية ومتعة بصرية بالاسود والابيض غني بالأداءالجزء الثاني الفيلم يسير باتجاهين الأول متابعة الكاتب والناقد المسرحي والسينارست "هيرمان جاكوب مانكيفيتش، مانك" ، في كتابة نص سيناريو الفيلم الشهير المواطن كين Citizen Kane (عرض 1941) الذي كان أول فيلم روائي طويل لأورسون ويلز عن قصة له تروي السيرة الذاتية لشارلز فوستر كين ثري وناشر لعدد من الصحف والمجلات ......





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