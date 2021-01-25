من عادات الشعوب...شعب المكرونة.... - عبد السلام الزغيبي

2021/01/25 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_السلام_الزغيبي علم أن أصلها إيطالي، ولكن الوصول إلى أصلها الحقيقي ليس بتلك السهولة، فالاعتقاد الأول هو أن الرحالة الإيطالي ماركو بولو أحضر المعكرونة من الصين إلى إيطاليا، كما ورد في مذكراته.أما الاعتقاد الثاني فيقول إن المعكرونة كانت تصنع في جزيرة صقلية، وذلك كما ورد في كتابات العالم الإدريسي.فريق ثالث يعتقد أن أصل المعكرونة يعود إلى العصر الروماني، حين كانت الدولة الرومانية تنتج ملايين الأطنان م ......





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