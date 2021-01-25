فيلم ابن علي بابا: رؤية استشراقية لبغداد فارسية! - كلكامش نبيل

2021/01/25 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كلكامش_نبيل كانت سهرة البارحة مع فيلم ابن علي بابا للمخرج الأميركي كورت نيومان وبطولة توني كرتيس وبيبر لوري عام 1952.



يتحدث الفيلم عن أكاديمية عسكرية لقوات النخبة في بغداد ببلاد فارس! ويتطرق للعلاقة المتشنجة بين "كاشما" ابن اللص الشهير علي بابا و"حسين" ابن الخليفة.



بعد شجار بين كاشما وحسين ورفاقه في قصر ابن علي بابا وإهانة ابن الخليفة وإلقاءه في بركة مياه، يزداد الحقد.



في اليوم التالي يستيقظ كاشما ليج ......





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