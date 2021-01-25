المنتخب الكويتي يصل الى البصرة برا

2021/01/25 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وصلت بعثة المنتخب الكويتي لكرة القدم الى محافظة البصرة عصر الاثنين برا عبر منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت .وكان باستقبال الوفد الكويتي في منفذ سفوان الحدودي محافظ البصرة اسعد العيداني وعدد من المسؤولين المحلين وشخصيات رياضية .وسيلتقي المنتخب الكويتي نظيره العراقي وديا يوم الاربعاء المقبل في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة بقيادة طاقم تحكيم قطري.وكان المنتخب العراقي قد وصل إلى البصرة مساء السبت ع واجرى اول وحدة تدريبية عصر امس الأحد في الملعب التدريبي بالمدينة الرياضية بقيادة مدربه كاتانتش" فيما وصل طاقم التحكيم الكويتي اليوم الاثنين الى البصرة لقيادة مباراة العراق والكويت ./انتهى

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