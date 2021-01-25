قبل لقاء العراق والكويت .. محافظ البصرة يؤكد جاهزية المدينة الرياضية لاستقبال الحدث الرياضي بين الاشقاء

2021/01/25 | 16:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد محافظ البصرة اسعد العيداني " ان المدينة الرياضية جاهزة لاستقبال الحدث الرياضي المهم لمباراة العراق وشقيقه الكويتي " .وقال محافظ البصرة في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي " ان هناك اجتماعات مستمرة مع كافة الدوائر الأمنية الخدمية وفي أوقات متأخرة من الليل وبحضور وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال والدوائر ذات العلاقة من اجل الاستعداد لهذا الحدث الرياضي المهم .واطلع محافظ البصرة خلال جولة ميدانية في المدينة الرياضية على اخر الإجراءات المتعلقة بتنظيم ووضع كافة الاستعدادات المطلوبة قبل موعد المباراة الودية بين العراق والكويت والتي ستجري في ملعب المدينة الرياضية./انتهى

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