ماكنزي: العلاقات بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة الفرصة بعد تولي بايدن للرئاسة

2021/01/25 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة الفرصة بعد تولي جو بايدن للرئاسة.

وأكد ماكنزي في تصريحات صحفية أن الأشهر التي سبقت تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة شهدت ارتفاعا كبيرا في حدة التوترات بين واشنطن وطهران، إلا أن أميركا تمكنت من الحفاظ على قوة الردع في تعاملها مع الملف الإيراني، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الموجودة في المنطقة سعت إلى منع أي حرب مع طهران.

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