أ.ف.ب: منظمات حقوقية تخشى تنفيذ إعدامات في العراق ردا على تفجيري بغداد

2021/01/25 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من تنفيذ سلسلة إعدامات في العراق كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين في بغداد.

وقالت بلقيس والي، الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، لوكالة فرانس برس، إن القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم من دون الالتفات الى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات.

من جهته رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، أن حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية، مؤكدا وجود خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها.

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