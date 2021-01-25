2021/01/25 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة انباء مسيحية كاثوليكية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيارة البابا فرنسيس المرتقبة الى العراق.

وكالة الاخبار الآسيوية الكاثوليكية قالت في تقرير لها، إن رحلة البابا فرانسيس الى العراق المقرر إجراؤها في آذار المقبل، ستتضمن زيارة مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام في مدينة أور الآثرية جنوبي العراق، إضافة الى نيته إطلاق مبادرة لترسيخ الحوار بين الأديان.

التطورات الأخيرة في الانباء حول زيارة البابا، تأتي نافية لأنباء سابقة تحدثت عن نيته إلغاء الزيارة الى العراق، لأسباب تتعلق بانتشار جائحة كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة مسيحية تكشف عن تفاصيل جديدة حول زيارة البابا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة مسيحية تكشف عن تفاصيل جديدة حول زيارة البابا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).