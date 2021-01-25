2021/01/25 | 17:03 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني يتوجه الى بغداد لتثبيت اتفاق الموازنة

توجە‌ نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، الى العاصمة الاتحادية بغداد، كرئيس للوفد الكوردي المفاوض.

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم طالباني، إن طالباني توجه، اليوم، الى بغداد لتثبيت الاتفاق المبرم في نهاية 2020، بين حكومتي العراق والاقليم وتحديد حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

ووصل وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يوم امس الاحد الى العاصمة بغداد لخوض جولة جديدة من المباحثات من أجل تأمين حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021.

وضم الوفد كلا من: وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وتجري اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومنذ أكثر من أسبوعين سلسلة من الاجتماعات في مبنى البرلمان بهدف جمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة على مشروع قانون الموازنة.

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