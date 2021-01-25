العامري : دماء الشهداء حفظت العراق وسيادته

2021/01/25 | 17:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، اليوم الاثنين، إن دماء الشهداء حفظت العراق وسيادته....

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