2021/01/25 | 17:08 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد زعيم تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، اليوم الاثنين، إن دماء الشهداء حفظت العراق وسيادته....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري : دماء الشهداء حفظت العراق وسيادته
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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