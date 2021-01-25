محاولات إحياء داعش في سوريا والعراق.. أهداف ومخاطر

2021/01/25 | 17:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يراد إعادة إحياء "داعش"في سوريا والعراق؟

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