الموجز الامني للعمليات العسكرية اليوم

2021/01/25 | 17:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، موجز العمليات الامنية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية وذكرت الوزارة في بيان، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة واستخبارات لواء المشاة ٤٤ وقوة من اللواء اعلاه وافواجه الثاني والثالث والرابع وفوج استطلاع الفرقة ومفرزة من الامن الوطني وأمن بغداد، نفذت حملة مداهمة وتفتيش عن الأسلحة والأعتدة غير المرخصة ضمن منطقة الحسينية وبعض محلاتها شمالي بغداد”.واضافت ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٤٤ ومكافحة إرهاب الشعب تمكنت من إلقاء القبض على أثنين من مروجي المخدرات ومطلقي العيارات النارية لإرعاب المواطنين والقيام بالدكات العشائرية […]

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