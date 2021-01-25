3 محافظات عراقية “تقلب الطاولة” على كورونا مقارنة بباقي البلاد: انتقالة بارزة “تخضع” الوفيات وترفع الشفاء.. ماذا حدث؟

2021/01/25 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدأت محافظات اقليم كردستان، “تقلب موازين” الموقف الوبائي في البلاد، مقارنة بالأشهر السابقة.

وبعد ان كانت محافظات اربيل والسليمانية ودهوك تتصدر قائمة الوفيات والاصابات في البلاد، اصبحت المحافظات الثلاث تسجل أعلى نسب شفاء مقارنة بالمحافظات الاخرى في البلاد، فيما تتراوح الاصابات بمعدلات مستقرة وطبيعية.

فيما يتصدر جانب الكرخ في بغداد معدل الاصابات في العراق بالوقت الذي لم تتجاوز حالات الشفاء فيه ما يتم تسجيله في محافظات اقليم كردستان.

وعند مراجعة الموقف الوبائي للايام الثلاثة الماضية، يظهر تصدر المحافظات الكردية الثلاث قائمة الشفاءات، ففضلًا عن تراجع الوفيات بشكل واضح وحاد، في الوقت الذي كانت هذه المحافظات تسجل مستوى وفيات مرتفع جدًا في البلاد.

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وفي يوم السبت الماضي، سجل العراق 1546 حالة شفاء، منها 944 حالة شفاء في المحافظات الثلاث لوحدها، فيما سجلت البلاد 4 وفيات لم يكن منها اي وفاة في المحافظات الكردية الثلاث.

ويوم امس الاحد، سجل العراق 1704 حالة شفاء، من بينها 965 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 5 وفيات من بينها حالة واحدة فقط في السليمانية.

واليوم الاثنين، سجل العراق 1585 حالة شفاء، 937 حالة في المحافظات الثلاث لوحدها، فضلا عن تسجيل 7 وفيات واحدة منها فقط في محافظة دهوك.

واعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما تماثل 937 شخصاً للشفاء، مع تسجيل حالة وفاة وحيدة لمصاب بالفيروس.

ويتضح من بيانات اقليم كردستان مدى ارتفاع الشفاء بالنسبة للاصابات المسجلة بمقدار 10 أضعاف، وهو ما لايسجل في باقي العراق.

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