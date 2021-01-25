وزير النفط يؤكد حرص العراق على تطوير الحقول الغازية

2021/01/25 | 17:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاثنين، ان العراق حريص على تطوير الحقول النفطية و الغازية.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل استقبل ممثل شركة هاليبرتون فهد نصار وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز"، لافتا الى ان "الوزير اكد حرص العراق على تطوير الحقول النفطية و الغازية في البلاد من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرصينة".

من جانبه عبر ممثل الشركة عن "امله في توسيع افاق التعاون الثنائي من خلال المشاركة في المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز" .

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