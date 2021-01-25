طالباني يترأس وفد رفيع المستوى والتوجه الى بغداد

2021/01/25 | 17:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

توجە نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، الى العاصمة الاتحادية بغداد، كرئيس للوفد الكوردي المفاوض.

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم طالباني، إن طالباني توجه، اليوم، الى بغداد لتثبيت الاتفاق المبرم في نهاية 2020، بين حكومتي العراق والاقليم وتحديد حصة الاقلي...

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