برهم صالح: الهجمات الأخيرة تستدعي ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي

2021/01/25 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن الهجمات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى مواصلة الحرب ضد الإرهاب، وقطع الطريق أمام إثارة الفتن والنعرات الطائفية.

وشدد صالح خلال استقباله رئيس طائفة الصابئة المندائيين الشيخ ستار جبار حلو وعددا من وجهاء الطائفة، شدد على ضرورة ترسيخ سيادة القانون وتقوية النسيج الاجتماعي وحماية أمن المواطنين، لافتاً إلى أن ما حصل مؤخراً من هجمات إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار وضرب التعايش السلمي.

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