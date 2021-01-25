2021/01/25 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، إن محافظة البصرة مهيئة لاستضافة خليجي 25 المقبلة.

وقال درجال في تصريح صحافي، أن “حضور اللجنة الخليجية واقامة مباراة العراق والكويت في ملعب جذع النخلة كل هذه الامورهي لغرض الاطلاع على المنشآت الرياضية والبنى التحتية واجراء تبادل وجهات النظر بما يخدم تعضيد ملف البطولة”.

واشار الى انه “من اجل فسح المجال امام جميع الجماهير لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الازرق سوف يتم نقلها على جميع القنوات الفضائية العراقية رغم اننا نتمنى فتح ابواب الملعب للجمهور وهو ملح المباريات فضلا عن منحه الدافع المعنوي للاعبينا لتقديم افضل”.

التالي

منذ 13 دقيقة

المنتخب الكويتي يصل الى البصرة عبر منفذ سفوان

منذ 23 ساعة

درجال: ملعب الميناء سيكون جاهزاً قبل خليجي 25

منذ يوم واحد

“تقدم” تكشف حقيقة حضور رئيس “فيفا” الى البصرة

منذ يومين

تسجيل ثلاث إصابات بالسلالة الجديدة في أستراليا المفتوحة

منذ يومين

نيمار يصل للمئوية مع سان جيرمان

منذ يومين

محمد داود..



احدث الاضافات لصفوف اسود الرافدين

منذ 3 أيام

الزوراء يتخطى حاجز السماوة بصعوبة

منذ 3 أيام

غزلان البادية يعبرون الصناعات في دوري الكرة الممتاز

منذ 3 أيام

محمد داود يقود النفط للفوز على الطلبة

منذ 3 أيام

دوري السلة الأمريكي: ليبرون جيمس يقود ليكرز للفوز على باكس

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال: البصرة جاهزة للعرس الخليجي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال: البصرة جاهزة للعرس الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).