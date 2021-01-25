زيدان يبحث مع برونك المبادرة الهولندية الداعمة للقضاء بمجال حقوق الإنسان

2021/01/25 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

فائق زيدان،اليوم الاثنين، مع القائم

بأعمال السفارة الهولندية روخاس برونك

في المبادرة الداعمة للقضاء بمجال حقوق

الإنسان.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخ

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