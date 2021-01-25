الكاظمي يلغي أمر اعفاء ابو علي البصري ويعيده لقيادة خلية الصقور الاستخبارية

2021/01/25 | 17:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات

المسلحة مصطفى الكاظمي قرار بالغاء امر

اعفاء ابو علي البصري من منصبه.

جاء هذا القرار بعد المناشدات العديدة

التي دعت رئيس الوزراء الى العدول عن

القرار لاسيما بعد

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