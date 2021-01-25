عباس عبيد: تدريب الصناعات الكهربائية مهمة انتحارية

2021/01/25 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف مدرب الصناعات الكهربائية الجديد، عباس عبيد، قيادة الفريق وهو يتذيل الترتيب، بأنها مهمة انتحارية صعبة، لكنه يراهن على التغيير في الميركاتو الشتوي.

وقال عبيد لكووورة “الخطوة الأولى تتمثل في حسم التعاقد مع محترف أرجنتيني وآخر أفريقي”.

وتابع “نسعى أيضًا لاستقطابات محلية جديدة، نرمم من خلالها صفوف الفريق وتدعيم خطوط اللعب”.

وأوضح أن الفريق يحتاج إلى الكثير، لأن المهمة صعبة، وتحتاج إلى دعم حقيقي من الإدارة، لتغيير شكل وأسلوب لعب الصناعات الكهربائية.

وأشار إلى أنه سيتحمل النتائج بعد التعاقدات الجديدة للفريق.

وشدد “لدينا 4 مباريات بالمرحلة الأولى، نسعى من خلالها دفع اللاعبين معنويًا مع تغيير أسلوب اللعب، على أمل أن تكون النتائج مقبولة لانتشال الفريق من ذيل القائمة”.

يشار إلى أن إدارة الصناعات الكهربائية، اختارت عباس عبيد، خلفًا للمدرب المستقيل عماد عودة.

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