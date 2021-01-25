3 لاعبين في الطريق للقوة الجوية

2021/01/25 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، أنها ستدعم صفوف الفريق بصفقات شتوية، قبل المشاركة في مباريات الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا.

وذكرت الإدارة في بيان رسمي، أنها ستتعاقد مع 3 لاعبين على أعلى مستوى، في المراكز التي يحتاجها الفريق، بعد التشاور مع الكادر التدريبي الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو.

وأكدت أن اللاعب علي حصني، وبناء على رغبته، سيتم منحه خطاب الاستغناء، كما سيتم خلال اليومين المقبلين، إعارة المهاجم عباس جاسم إلى الديوانية.

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