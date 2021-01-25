فليك يبدأ اتصالاته لتعويض ألابا

2021/01/25 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يكثف بايرن ميونخ، مساعيه من أجل إيجاد بديل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا، المتوقع رحيله فور نهاية عقده الصيف القادم.

الدولي النمساوي يبدو في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعدما رفض عرض التجديد المقدم له من النادي البافاري.

وبحسب مجلة “كيكر”، فإن الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج، بات الخيار الأول لدى مسؤولي بطل أوروبا والبوندسليجا، لتعويض ألابا.

كما أفادت بأن المدرب هانز فليك تواصل بالفعل بشكل شخصي مع أوباميكانو، لحثه على الانتقال لصفوف البافاري بنهاية الموسم.

ويرتبط صاحب الـ 22 عامًا بعقد مع لايبزيج حتى صيف 2023، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا يتراوح بين 40 إلى 45 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يتخذ أوباميكانو، قرارًا بشأن مستقبله في منتصف فبراير/شباط المقبل، في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه، أبرزها تشيلسي.

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