الصحة النيابية: عدم توفير لقاح كورونا لغاية الآن يعتبر أكبر أخفاق للحكومة العراقية في مواجهة الفيروس

2021/01/25 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاثنين، انه لا لقاحات كافية لكورونا في العراق خلال الوقت القريب.وقال الموسوي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:"ان عدم توفير لقاح كورونا فيروس لغاية الآن يعتبر أكبر أخفاق للحكومة العراقية في مواجهة الفيروس، حيث أغلب دول المنطقة باشرت بحملات التلقيح ضد الكورونا ومنذ اسابيع".وأضاف:" انه من غير المتوقع ان تستطيع الحكومة توفير كميات كافية من اللقاح خلال وقت قريب"./انتهى7

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