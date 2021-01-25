وزير النفط : يؤكد حرص العراق على التعاون مع الشركات العالمية الرصينة لتطوير حقوله النفطية والغازية

2021/01/25 | 17:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل مع ممثل شركة هاليبرتون فهد نصار تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والغاز.واكد الوزير / حسب بيان للوزارة / حرص العراق على التعاون مع الشركات العالمية الرصينة لتطوير حقوله النفطية والغازية.من جانبه اعرب ممثل الشركة عن امله في توسيع افاق التعاون الثنائي من خلال المشاركة في المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز ./انتهى3

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