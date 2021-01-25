2021/01/25 | 17:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صوفيا..روبوت فريدة من نوعها تدخل مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صوفيا..روبوت فريدة من نوعها تدخل مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).