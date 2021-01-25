مذكرة قبض بحق ضابط رفيع في قوات البيشمركة لتزويره وصولات كمركية

2021/01/25 | 17:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت السلطات القضائية في محافظة كركوك، الاثنين، أمراً بإلقاء القبض على ضابط رفيع في قوات "البيشمركة" بتهمة تزوير الوصولات الكمركية.

وقال مصدر مطلع في تصريح لـ "ناس كورد"، ان "الامر القضائي صادر من قبل محكمة كركوك – قوره توو"، مؤكداً ان "الضابط سوف يعتقل خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من اعتقال مدير منفذ "برويزخان" الحدودي ومدير الجمارك "كرميان" بتهمة التزوير والاحتيال.

حيث قال مصدر مطلع من قسم شرطة خانقين لـ "ناس كورد"، أنه "تم القبض على علي توفيق، مدير منفذ برويزخان الدولي مع ايران، وحسين أحمد، مدير جمارك كرميان".

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