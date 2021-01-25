2021/01/25 | 17:35 - المصدر: سفن سكاي

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وصل وفد المنتخب الكويتي بكرة القدم الى ارض البصرة لخوض مباراة ودية مع منتخبنا الوطني الاربعاء المقبل على اديم ملعب البصرة الدولي.

الوفد الكويتي دخل البصرة من منفذ سفوان براً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الان ..



المنتخب الكويتي يصل ارض البصرة 7 SKY TV.

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