2021/01/25 | 17:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النازحين والمهجرين النيابية ان مشروع قانون الناجيات الايزيديات جاهز للتصويت بعد اتمام صياغته بشكل نهائي.

وقال النائب حسين نرمو عضو اللجنة في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين 25/1/2021، انه تمت صياغة قانون الناجيات الايزيديات صياغة نهائية من قبل اللجان المعنية وهي لجنة الشهداء، لجنة المرأة، واللجنة القانونية، وسيتم عرضه للتصويت خلال الجلسات القليلة المقبلة، لانه جاهز للتصويت.

وأوضح النائب حسين نرمو ان التأخر في اتمام صيغة مشروع القانون جاءت على خلفية اعتراض النواب التركمان على مشروع قانون بعد اكمال قراءته الاولى، مشيرا الى ان التركمان اعترضوا على عدم ضم ناجيات تركمان لمشروع القانون، مبينا ان القانون تعويضي وهو للشريحة التي تعرضت للقتل والاغتصاب والاضطهاد على ايدي ارهابيي تنظيم داعش.

وأضاف النائب حسين نرمو وهو نائب ايزيدي، ان الايزيديين لا يعترضون على ما طالب به التركمان، مبينا ان هناك ناجيات من التركمان والشبك لكن اعدادهن قليلة وليست بقدر اعداد الايزيديات، لافتا الى انه بعد هذا الاعتراض "بادرنا بالعمل على صياغة مشروع القانون ليشمل الناجيات من التركمان والشبك والمسيحيين اضافة الى الناجيات الايزيديات".

PUKmedia / فائق إيزدي

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