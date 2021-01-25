خلال افتتاح منتدى

2021/01/25 | 17:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا الرئيس الصيني "شي جين بينج" العالم إلى التخلي عن التحيز الأيديولوجي وتجنب عقلية الحرب الباردة، داعياً للتعاون في مواجهة أزمة الوباء.

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