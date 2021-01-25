انتشار امني موسع ونصب سيطرات مؤقتة في كربلاء

2021/01/25 | 17:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..

تشهد محافظة كربلاء، الاثنين، انتشارا أمنيا مكثفا ونصب سيطرات مؤقتة في جميع شوارع المحافظة الرئيسية والفرعية تحسبا لأي طارئ.

وقال مراسل وكالة /المعلومة/ ان شوارع كربلاء الرئيسة والفرعية ومنذ الانفجار الذي حدث في ساحة الطيران وسط بغداد شهدت انتشارا أمنيا مكثفا ونصب العشرات من السيطرات المؤقتة بالاضافة الى الرئيسية.

واضاف ان المحافظة تشهد إجراءات امنية مشددة، بعد أن رفعت غالبية السيطرات الداخلية منذ فترة ليست قليلة بسبب الاستتباب الأمني الذي تعيشه.

يذكر ان كربلاء تعد من المحافظات التي تعيش استقرارا أمنيا، كما تقوم بين الفترة والاخرى قيادتا العمليات والشرطة والحشد الشعبي بعمليات تفتيش في الصحراء الغربية والمناطق باتجاه شمال بابل.



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