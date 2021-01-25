بعد عرض فلم إيراني اعترض عليه الحزب.. عضو بالديمقراطي: علاقتنا بطهران ممتازة.. لن ننسى مواقفها

2021/01/25 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الكردستاني، سعيد ممو زيني، الإثنين، 25 كانون الثاني، 2021، أن العلاقة بين الحزب وإيران ممتازة جدا وذلك على الرغم من عرض فلم إيراني اثار رفضاً كردياً.

وقال مموزيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم استفهمت من القنصلية الإيرانية في أربيل وقد أبدوا اعتراضهم على ما ورد في الفلم الوثائقي وأكدوا بأنه لا يمثل الرأي الرسمي للقيادة الإيرانية".

وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني لديه علاقة تاريخية مع إيران ويمكن أن ننكر دورهم الكبير في مساعدتهم سواءً أيام النظام السابق ونزوح الآلاف من المواطنين الكرد إلى المدن الإيرانية، أو أثناء الحرب على تنظيم داعش".

وأشار إلى أن "هنالك جهات مغرضة ووسائل إعلام تحاول تشوية هذه العلاقة".

وكانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان قد تقدمت باعتراض وتسليم مذكرة احتجاج إلى القنصلية الإيرانية في أربيل على خلفية قيام أحدى الشركات الإيرانية بانتاج فلم وثائقي يتحدث عن حرب داعش والاتصال الذي دار بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وقائد الفيلق القدس السابق قاسم سليماني، حيث اعتبرت الجهات الكردية عرض الفلم إساءة لبارزاني.

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