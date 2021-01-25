تصريح جديد لوزير التخطيط بشأن سعر الصرف والاتفاق مع الصين وميناء الفاو

2021/01/25 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتحدث وزير التخطيط خالد بتال، الاثنين (25- 1-2021)، عن الاتفاقية الصينية وميناء الفاو، فيما أشار الى أن رفع سعر الدولار أم الدينار سيؤثر سلباً مرحلياً.وقال بتال في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "رفع سعر صرف الدولار سيؤثر بشكل سلبي على الفقير بسبب التضخم ورفع أسعار المواد، ويؤثر بشكل إيجابي في حال خلق منافسة وحركة اقتصادية".وأضاف، أن "الاقتصاد فيه تجارة وصناعة، التاجر يريد سعر صرف دولار منخفض اما الصناعة تريد رفع سعر صرف الدولار"، مبينا أن "رفع سعر الدولار سيؤثر سلباً مرحلياً". وبشأن الاتفاقية الصينية، قال وزير التخطيط إنه "لا توجد اتفاقية عراقية - صينية وانما اتفاق عراقي – صيني ينص على النفط مقابل الاعمار من خلال حساب مالي لا يقل عن 100 مليون دولار وتأتي شركات صينية الى العراق لتقديم الخدمات مقابل المال وليس مجاناً، وان التأخر بالاتفاق الصيني هو اقتصادي".وتحدث بتال أيضا عن ميناء الفاو، بالقول: إن "مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أصدر قراراً بإحالة ميناء الفاو الى شركة دايو الكورية".وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر أكد، الثلاثاء الماضي، أن اعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق في الوقت الحالي صعب جداً، لافتا إلى أن الاسواق المحلية ستستقر بعد تمرير مشروع قانون الموازنة لسنة 2021. وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم) خلال تعليقه على التذبذب الحالي بأسعار الصرف، إن "التعاملات المالية تسير بالوقت الحالي على السياسة المالية العامة الجديدة التي رسمها البنك المركزي ووزارة المالية بشأن سعر صرف الدولار، بالتالي من الصعب إعادة سعر الصرف لوضعه السابق بالوقت الحالي على أقل تقدير". وأضاف أن "حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية ستستقر بعد تشريع قانون الموازنة لسنة 2021، واعتماد سعر الصرف الجديد بشكل رسمي"، مؤكدًا أن "ذلك سيزيل المخاوف وينعش الأسواق مجددًا".

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