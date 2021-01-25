الاستخبارات العسكرية تستولي 15 عبوة ناسفة في الانبار

2021/01/25 | 17:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على 15 عبوة ناسفة في الكرمة بمحافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تأكيدا لجهودها المتضمنة البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة …

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