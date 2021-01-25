الشرطة المجتمعية توقف عمليتي ابتزاز لفتاتين في الأنبار

2021/01/25 | 17:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت الشرطة المجتمعية التابعه لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية من إيقاف حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة الأنبار.وأوضحت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “العمليتين جاءت من خلال ورود مناشدتين منفصلتين من قبل فتاتين ادعتا تعرضهما للابتزاز الالكتروني من قبل شخصين، مهددينهما بنشر صورهمها على مواقع …

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