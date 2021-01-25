نائب يحذر من مخاطر تكرار سيناريو الاعتقالات العشوائية والعقوبات الجماعية

2021/01/25 | 17:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر النائب رعد الدهلكي، من تداعيات ومخاطر تكرار سيناريو الاعتقالات العشوائية والعقوبات الجماعية بعد كل جريمة ارهابية، مشيرا الى الاعتقالات العشوائية في محافظة صلاح الدين، بعد استهداف الزمر الارهابية لعناصر من الحشد الشعبي.وقال الدهلكي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جميع القوى الوطنية والقواعد الشعبية ترفض الأعمال الارهابية واستهداف …

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