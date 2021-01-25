تصريح حكومي جديد حول أسعار الدولار

2021/01/25 | 17:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف وزير التخطيط خالد بتال عن الجوانب الايجابية والسلبية، لارتفاع اسعار الدولار فيما اشار الى انه سيؤثر على التجارة والمواطن ولكن سيخدم الاقتصاد.

وقال بتال في تصريحات متلفزة إن “رفع سعر صرف الدولار سيؤثر بشكل سلبي على الفقير بسبب التضخم ورفع أسعار المواد، ويؤثر بشكل إيجابي في حال خلق منافسة وحركة اقتصادية”.

وأضاف، أن “الاقتصاد فيه تجارة وصناعة، التاجر يريد سعر صرف دولار منخفض اما الصناعة تريد رفع سعر صرف الدولار”، مبينا أن “رفع سعر الدولار سيؤثر سلباً مرحلياً”.

وبشأن الاتفاقية الصينية، قال وزير التخطيط إنه “لا توجد اتفاقية عراقية – صينية وانما اتفاق عراقي – صيني ينص على النفط مقابل الاعمار من خلال حساب مالي لا يقل عن 100 مليون دولار وتأتي شركات صينية الى العراق لتقديم الخدمات مقابل المال وليس مجاناً، وان التأخر بالاتفاق الصيني هو اقتصادي”.

وتحدث بتال أيضا عن ميناء الفاو، بالقول: إن “مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أصدر قراراً بإحالة ميناء الفاو الى شركة دايو الكورية”.

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