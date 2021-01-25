بارزاني لدبلوماسيين عرب: كردستان يريد التوصل إلى حل دستوري مع بغداد

2021/01/25 | 17:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أبلغ مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، دبلوماسيين من 5 دول عربية برغبة إقليم كردستان شمال العراق في التوصل إلى حل دستوي مع الحكومة الاتحادية.

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