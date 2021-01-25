الداخلية : إحالة متهمين بتسريب الوثائق الرسمية للمحاكم

2021/01/25 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحالة المتهمين بتسريب الوثائق الرسمية الى المحاكم المختصة، مشيرة إلى أنها تعمل وفق قوانين عدة للتعامل مع مسربي الوثائق.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الوزارة وصلت الى البعض ممن قام بجريمة تهريب الوثائق، وتم احالتهم الى الجهات المختصة،والبعض منهم تمت محاكمته".

وأضاف أن "المواد التي يتم التعامل فيها، هو قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 91".

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