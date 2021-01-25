العراق وبعثة الصليب الأحمر يبحثان واقع السجون العراقية

2021/01/25 | 17:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الاثنين، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق واقع السجون العراقية.وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، جان جيروم كاسابيانكا”.وأكد الأعرجي أن “مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق كبيرة وإنسانية، ونثمن عملها الإنساني”، مبينا أن “مستشارية الأمن القومي تقدم الدعم اللازم لكل عمل من شأنه رفع المعاناة عن الناس”.من جانبه أكد رئيس بعثة لجنة الصليب الأحمر في العراق أن مهمة بعثته “هي مهمة إنسانية، وأنها تتطلع للتعاون مع جميع المؤسسات العراقية المعنية، […]

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