طالباني يصل بغداد لثبيت حصة الإقليم في الموازنة

2021/01/25 | 18:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

وصل قبل قليل إلى العاصمة بغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني لترؤس الوفد الكردي الموجود في العاصمة منذ يوم أمس.

وقال مراسل وكالة /المعلومة/ إن، طالباني وصل إلى بغداد للالتحاق بالوفود الحكومي المتكون من وزراء المالية والتخطيط ووزير الإقليم، وذلك من أجل استكمال المناقشات مع المسؤولين في الحكومة واللجنة المالية في البرلمان.

وأضاف أن، طالباني وصل إلى بغداد متأخراً، وذلك بعد استكمال الإجراءات الصحية، نتيجة لإصابته قبل أيام بفيروس كورونا، ما أدى إلى عدم سفره مع الوفد.

وأشار إلى أن، طالباني سيحاول تثبيت حصة الإقليم من الموازنة، وعقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية من أجل إقناعهم بالتصويت على حصة الإقليم.

ويوم أمس وصل إلى بغداد وفد يمثل حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب، وأجرى اجتماعات مكثفة مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، في محاولة لإقناعها بثبيت حصة الإقليم في الموازنة.



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