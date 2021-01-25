2021/01/25 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي حيدر مجيد عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وفرنسا لتأهيل مطار الموصل الدولي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن حيدر مجيد اليوم الاثنين، ان "سلطة الطيران المدني برعاية الامانة العامة لمجلس الوزراء وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الفرنسي لتأهيل مطار الموصل الدولي"، مشيرا الى ان "التأهيل يأتي ضمن القرض الفرنسي المقدم للعراق".

PUKmedia / عن واع

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وباريس توقعان مذكرة لتأهيل مطار الموصل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وباريس توقعان مذكرة لتأهيل مطار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).