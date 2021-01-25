المرجع السيستاني يجيب عن استفسارات حول لقاح وباء كورونا

2021/01/25 | 18:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجاب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، عن استفتاء مقدّم من جماعة الخوجة في لندن بشأن علاج وباء كورونا.هذا نصه: فيما نسأل الله تعالى أن يمد المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله السيد السيستاني “دام ظله” بدوام الصحة وطول العمر، نرجو من سماحة المرجع أن يرشدنا في المسائل التالية: 1- لقد […]

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